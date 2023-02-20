وزير التعليم يوافق على إجراء التصفية لمسابقة أوائل الطلبة

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على خطة الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسي 2022/2023، التي تضمنت تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات على مستوى الجمهورية من خلال موضوعها المحوري «الاتحادات الطلابية والمشروعات القومية في ظل الجمهورية الجديدة».

خطة تصفية مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية

وتتضمن الخطة إجراء التصفية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية «الصف الثالث»، على مستوى الجمهورية، وذلك لتحقيق الأهداف من المسابقة؛ ومنها: تشجيع الطلاب على التفوق العلمي كبداية للتفوق في مجالات الحياة المختلفة، وتنمية روح الولاء والانتماء والعمل الفريقي لدى الطلاب، وكذلك المساهمة في نشر ثقافة النظام الجديد للامتحانات والتقويم التربوي بالمرحلة الثانوية، والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب، بالإضافة إلى تدريبهم على نظام امتحانات الثانوية العامة.