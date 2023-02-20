«التعليم» تحدد محذوفات منهج اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موضوعات للاطلاع والتعليم الذاتي لمادة اللغة الإنجليزية الفصل الدراسي الثاني من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

اختبارات مارس وأبريل

وأكدت وزارة التربية والتعليم التنبيه على موجهي ومعلمي اللغة الإنجليزية بالمديريات بأن اختبارات شهري مارس وأبريل تتم خلال اليوم الدراسي في حصة المادة، والأجزاء الموضحة في الجداول للاطلاع والتعلم الذاتي.

المحذوفات لا تخل بالمفاهيم الكبرى

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذه المحذوفات لا تخل بالمفاهيم الكبرى ونواتج التعلم، ولن تكون ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي، مشيرا إلى أن موجهي عموم المواد بالمديريات التعليمية سيقومون بدورهم بإبلاغ المدارس بمختلف الإدارات التعليمية من خلال مكاتبات رسمية.