«التعليم»: أجزاء بالمناهج للاطلاع فقط مع استبعادها من الامتحانات
كتب:
أميرة فكري
06:53 م | الإثنين 20 فبراير 2023
وزارة التربية والتعليم
أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مستشاري المواد الدراسية والإدارة المركزية للمناهج حددوا أجزاء من مناهج الصفوف الدراسية بداية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي للاطلاع فقط والتعلم الذاتي بما لا يخل بالمفاهيم الكبرى ونواتج التعلم.
أجزاء من المناهج للتعلم الذاتي
وأوضح المتحدث الرسمي أن الأجزاء التي تم تحديدها للاطلاع فقط والتعلم الذاتي لن تكون ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي، مشيرا إلى أن موجهي عموم المواد بالمديريات التعليمية سيقومون بدورهم بإبلاغ المدارس بمختلف الإدارات التعليمية من خلال مكاتبات رسمية.
التزام بالمكاتبات الرسمية للمدارس
وأهاب المتحدث الرسمي بالطلاب وأولياء الامور الالتزام بما يرد للمدارس من مكاتبات رسمية فقط حول الأجزاء المحددة للاطلاع فقط وعدم الانسياق خلف المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.