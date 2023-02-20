«التعليم»: أجزاء بالمناهج للاطلاع فقط مع استبعادها من الامتحانات

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مستشاري المواد الدراسية والإدارة المركزية للمناهج حددوا أجزاء من مناهج الصفوف الدراسية بداية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي للاطلاع فقط والتعلم الذاتي بما لا يخل بالمفاهيم الكبرى ونواتج التعلم.

أجزاء من المناهج للتعلم الذاتي

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأجزاء التي تم تحديدها للاطلاع فقط والتعلم الذاتي لن تكون ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي، مشيرا إلى أن موجهي عموم المواد بالمديريات التعليمية سيقومون بدورهم بإبلاغ المدارس بمختلف الإدارات التعليمية من خلال مكاتبات رسمية.

التزام بالمكاتبات الرسمية للمدارس

وأهاب المتحدث الرسمي بالطلاب وأولياء الامور الالتزام بما يرد للمدارس من مكاتبات رسمية فقط حول الأجزاء المحددة للاطلاع فقط وعدم الانسياق خلف المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.