الأرصاد توضح تفاصيل طقس اليوم: تحسن نسبي وارتفاع في درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، خاصة في فترة النهار مع وجود أشعة الشمس، كما أن درجات الحرارة بدأت ترتفع بنحو من 2 إلى 3 درجات عن الأيام الماضية.

الأجواء مائلة للدفء على شمال الصعيد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، أنّ الأجواء مائلة للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء ودافئة تماما على جنوب الصعيد، لأن المناطق الداخلية أو المناطق الجنوبية تكون أعلى في درجات الحرارة من نظيرتها الشمالية، وفي الليل ومع غياب أشعة الشمس نبدأ في الشعور بانخفاض درجات الحرارة يكون ملحوظا في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، خاصة في ظل نشاط نسبي للرياح في فترة الليل، يشعرنا ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

نسب الرطوبة في الجو منخفضة خلال فترة الليل وبالتالي

وأكدت «غانم»، أن نسب الرطوبة في الجو منخفضة خلال فترة الليل وبالتالي، فإنها تجعلنا نشعر بشكل أكبر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس رغم تحسن درجة الحرارة ليلا والتي تصل إلى 12 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.