«الأرصاد» تطالب قائدي السيارات بتجنب السرعة: احذروا الشبورة

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من تكون شبورة مائية صباحا، غدا الثلاثاء الموافق 21 فبراير، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وطالب خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائدي السيارات والمركبات بتوخي الحذر عند القيادة على الطرق بسبب الشبورة في الصباح الباكر والقيادة بهدوء وتجنب السرعة حتى لا يتعرض الشخص للحوادث.

تحذيرات الأرصاد بشأن الطقس

كما حذرت «الأرصاد» من نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفق بيان الأرصاد.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الثلاثاء 21 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 21 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة الأربعاء 22 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.

درجات الحرارة الخميس 23 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 19 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 21 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.