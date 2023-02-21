الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من الشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية.

استقرار في الأحوال الجوية

وأوضحت هيئة الأرصاد أن طقس اليوم يشهد استقراراً في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

ولفتت أنه يسود اليوم طقس بارد صباحا ، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن الظاهرة المؤثرة الآن هي الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التي سرعان ما تنقشع .

توقعات بسقوط أمطار

وأفادت أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ونوهت هيئة الأرصاد أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 14 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل درجة حرارة عظمى اليوم 20 درجة مئوية.

وجاءت درجات الحرارة المسجلة اليوم الثلاثاء على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 20 - 10

- العاصمة الإدارية 20 - 09

- أكتوبر 21 - 08

- بنها 20 - 09

- دمنهور 20 - 11

- وادي النطرون 21 - 10

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 20 - 11

- الزقازيق 21 - 11

- شبين الكوم 20 - 10

- طنطا 19 - 10

- دمياط 18 - 11

- بورسعيد 17 - 10

- الإسماعيلية 20 - 08

- السويس 19 - 08

- العريش 18 - 09

- رفح 17 - 08

- رأس سدر19 - 06

- نخل 18 - 05

- كاترين 18 - 2

- الطور 22 - 11

- طابا 20 - 10

- شرم الشيخ 25 - 12

- الإسكندرية 19 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 17 - 10

- السلوم 17 - 08

- سيوة 19 - 04

- رأس غارب 22 - 12

- الغردقة 23 - 12

- سفاجا 23 - 12

- مرسى علم 24 - 12

- شلاتين 27 - 13

- حلايب 25 - 14

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 13

- الفيوم 20 - 06

- بني سويف 20 - 06

- المنيا 21 - 05

- أسيوط 21 - 06

- سوهاج 28 - 06

- قنا 26 - 07

- الأقصر 28 - 07

- أسوان 28 - 08

- الوادي الجديد 24 - 07

أبو سمبل 27 07