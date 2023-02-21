«الأرصاد» تحذّر من تخفيف الملابس.. وتكشف موعد عودة التقلبات الجوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث ترتفع درجات الحرارة على الأنحاء كافة، خاصة محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لتتراوح بين 26 و28 مئوية، بينما يسود طقس حار خلال ساعات النهار، وتتراوح الحرارة على القاهرة وشمال وجنوب الوجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط بين 17 و20 درجة خلال النهار.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ ارتفاع الحرارة في هذا الوقت من العام، جاء بسبب تعرض البلاد لكتل هوائية حارة قامة من المناطق الصحراوية الغربية والشرقية، وهو ارتفاع مؤقت حتى نهاية الأسبوع، ومع بداية الأسبوع المقبل تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، مع استمرار نشاط الرياح على مناطق من القاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، خاصة في المناطق الصحراوية والطرق المفتوحة.

وحذّرت الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنّ فصل الشتاء ما زال مستمرا حتى 21 مارس المقبل، والتقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار وانخفاض درجات الحرارة، ما زالت متوقعة حتى نهاية الشتاء رسميا.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المسجلة اليوم على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 20 - 10

- العاصمة الإدارية 20 - 09

- أكتوبر 21 - 08

- بنها 20 - 09

- دمنهور 20 - 11

- وادي النطرون 21 - 10

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 20 - 11

- الزقازيق 21 - 11

- شبين الكوم 20 - 10

- طنطا 19 - 10

- دمياط 18 - 11

- بورسعيد 17 - 10

- الإسماعيلية 20 - 08

- السويس 19 - 08

- العريش 18 - 09

- رفح 17 - 08

- رأس سدر19 - 06

- نخل 18 - 05

- كاترين 18 - 2

- الطور 22 - 11

- طابا 20 - 10

- شرم الشيخ 25 - 12

- الإسكندرية 19 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 17 - 10

- السلوم 17 - 08

- سيوة 19 - 04

- رأس غارب 22 - 12

- الغردقة 23 - 12

- سفاجا 23 - 12

- مرسى علم 24 - 12

- شلاتين 27 - 13

- حلايب 25 - 14

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 13

- الفيوم 20 - 06

- بني سويف 20 - 06

- المنيا 21 - 05

- أسيوط 21 - 06

- سوهاج 28 - 06

- قنا 26 - 07

- الأقصر 28 - 07

- أسوان 28 - 08

- الوادي الجديد 24 - 07

أبو سمبل 27 - 07