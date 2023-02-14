غواصة ذكية لطلاب جامعة المنصورة تفوز في «هاكاثون بنها للحكومة الذكية»

فاز وفد طلاب النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنصورة بالمركز الثاني في مسابقة هاكاثون الحكومة الذكية، التي نظمتها جامعة بنها بمشاركة 260 فريقًا بإجمالي 1300 طالب ممثلين عن 40 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مسابقة هاكاثون الحكومة الذكية

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان صحفي، أن الفوز في مسابقة هاكاثون الحكومة الذكية هو إنجاز علمي جديد يُضاف إلى سلسلة الإنجازات العلمية لجامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

مشروع الغواصة الذكية بجامعة المنصورة يفوز بالمركز الثاني

وأحرز فريق لوميناس المكون من 5 طلاب من كلية الهندسة بجامعة المنصورة المركز الثاني على مستوى الجامعات المشاركة في المسابقة عن مشروع «الغواصة الذكية»، التي يتم التحكم فيها عن بعد ولها عديد من الاستخدامات مثل تنقية المياه واللحام تحت سطح البحر والاستكشاف والتنقيب والحفاظ على الحياة البحرية عن طريق اكتشاف أمراض الشعب المرجانية قبل الانتشار.

أسماء الفريق الطلابي الفائز

وشارك فريق طلاب من كلية الهندسة الفائز بالمسابقة المكون من: عبد الرحمن إبراهيم أحمد، عمر إبراهيم الشرقاوي، محمود إبراهيم عبد العزيز، عمر إبراهيم غازي، ومحمد أحمد إبراهيم.