رئيس جامعة بنها يشهد مراسم إطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني

شهد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة العمل الدولية؛ بهدف إطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) وبتمويل مقدم من المملكة المتحدة، والذي وقعه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

إطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني

وأكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن مشاركته في فعاليات إطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تعكس مدى اهتمام جامعة بنها ببرامجها الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تنمية فكر ريادة الأعمال وإدارة المشروعات

وأشار الدكتور جمال سوسة إلى أن الجامعة تعمل دائما على تنمية فكر ريادة الأعمال وإدارة المشروعات وتحديث البرامج التدريبية، والتي تؤهل الخريج لسوق العمل والتدريب على المشروعات الإنتاجية الصغيرة واستثمار أفكارهم ومهاراتهم لإنجاز مشروعاتهم.