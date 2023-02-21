كيف ساهمت مبادرة «اعرف بلدك» في زيادة الوعي الأثري لدى المواطنين؟

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «اعرف بلدك.. مبادرة لزيادة الوعي الأثري وتنشيط السياحة الداخلية»، وذكر التقرير، أن المبادرة تستهدف الارتقاء بالوعي الأثري للشباب والأطفال والنشئ، وذلك عن طريق شرح التاريخ الأثري بكل أنواعه وسرد الأحداث والقصص التاريخية داخل المكان الذي شهد هذه الأحداث.

فعاليات المبادرة في شهر أكتوبر عام 2020

بدأت فعاليات المبادرة في شهر أكتوبر عام 2020، وخلال هذه الفترة استطاعت المبادرة تنظيم أكثر من 40 فاعلية وجولة أثرية، تضم التاريخ المصري القديم والتاريخ الإسلامي إضافة إلى التاريخ القبطي والتاريخ البطلمي في كل محافظات مصر.

تمكنت المبادرة من عمل مجتمع صغير وهو عبارة عن المعرفة والاطلاع

ومن خلال هذه الفاعليات المجانية في الشرح وسرد التاريخ تمكنت المبادرة من عمل مجتمع صغير، عبارة عن المعرفة والاطلاع، وباتت هذه الفعاليات حريصة على استقطاب المزيد من الشباب والأطفال، ما يحتاج إلى وجود متنظمين متطوعين لتنظيم الفعاليات التي تزايدت مؤخرا وتخطت الـ70 مشاركا.