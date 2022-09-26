مؤسس مبادرة «اعرف بلدك»: نقدم معلومات تاريخية بأماكنها الأثرية مجانًا

قال إسلام وهيب كاتب روائي ومؤسس مبادرة «اعرف بلدك»، إنه خريج كلية الهندسة لكنه وجد شغفه بكتابة الروايات، إذ كتب العديد منها 4 روايات تاريخية، ثم بدأ في كتابة مقالات تاريخية بصورة يومية على حسابه الشخصي على تطبيق «فيسبوك»، لافتًا إلى أنه وجد إستجابة واسعة من الشباب لهذه الكتابات؛ وهو ما دفعه للتفكير في تأسيس المبادرة عام 2019 لسرد هذه المعلومات في الأماكن الأثرية الخاصة بها لتحقيق درجة أعلى من التأثير.

أشخاص لا يعرفون قيمة الأماكن التي يزورونها

وأضاف «وهيب» في حوار مع الإعلامية هبة ماهر ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن ردود الفعل الكبيرة تأتي من الأماكن غير المعروفة للكثير من الأشخاص، مشيرًا إلى أن شارع المعز يستغرق شرح معالمه العديد من الساعات؛ وهو ما يجعل الشباب يرونها بصورة مختلفة غير تلك المعتادة في زيارتهم العادية، منوهًا أن العديد من الأشخاص لا يعرفون قيمة الأماكن التي يزورونها مثل الغورة وغيرها من الأماكن التي يذهب إليها البعض لأغراض أخرى مثل الشراء.

المبادرة تقدم معلومات متعمقة عن الأماكن الأثرية

واستطرد مؤسس مبادرة «اعرف بلدك»، أن العديد من الأماكن ترجع للعديد من العصور مثل الدولة الفاطمية والأيوبية والمملوكية والعثمانية، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف تعريف الشباب عن الأثر وأسباب وجوده بهذا الموقع بالتحديد.

الرحلات بدون تكلفة

ولفت «وهيب»، إلى أن هذه الرحلات تكون دون أي تكلفة كونها كلها تستغرق يومًا واحدًا، حتى تلك التي تقوم بها المبادرة خارج القاهرة، إذ يقتصر الأمر على تكلفة المواصلات وتذاكر المتاحف في أثناء زيارتها فقط، مشيرًا إلى أنه لا يوجد عدد محدد للرحلات، ويفضل ألا تكون أعدادًا كبيرة، كونها توفر الاستماع للمعلومات التاريخية بتركيز.