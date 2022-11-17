رحلات مدرسية ضمن مبادرة «اعرف بلدك» لزيارة المعالم السياحية بالإسكندرية 

في جولة سياحية مميزة، انطلق مجموعة من طلاب مدارس الإعدادية التابعة لإدارة برج العرب التعليمية، في متحف الإسكندرية القومي لمعرفة آثار بلادهم ضمن مبادرة «إعرف بلدك» التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار وتنفذها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في الإسكندرية.

قالت الدكتورة أمل العرجاوي مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالإسكندرية، إنه وفق مبادرة اعرف بلدك كانت جولة اليوم لمجموعة من طلاب المدارس التابعين لإدارة برج العرب التعليمية، يصاحبهم محب سليمان مسؤول التعليم النشط بالمرحلة الإعدادية في زيارة لمتحف الإسكندرية القومي وذلك بمصاحبة إحدى أخصائيات السياحة بمكتب الهيئة العامة بالإسكندرية التي قامت بتوزيع مطبوعات الهيئة لمحافظة الإسكندرية وقامت بالتعريف بالهيئة ودور مكاتبها.

إثراء الوعي السياحي للطلاب

واضافت العرجاوي، في بيان، أن مبادرة إعرف بلدك تهدف لإثراء الوعي السياحي والآثرى لدي جميع فئات المجتمع وخاصة النشئ من طلبة المدارس والجامعات بجميع مراحلها ضمن أولويات خطة الهيئة للتنشيط السياحي، وذلك بتنظيم عدد من الجولات السياحية في إطار مبادرة إعرف بلدك لتعريفهم بالسياحة السكندرية وتنظيم عدد من الجولات الداخلية لزيارة أهم المعالم السكندرية المتمثلة في متحف الإسكندرية القومي، قلعة قايتباي، مكتبة الاسكندرية وغيرها من المقاصد السياحية العامة.

مبادرة أعرف بلدك

والجدير بالذكر أن مبادرة إعرف بلدك انطلقت من شهر ديسمبر لعام 2020 وهي زيارات تبادلية بين محافظات الجمهورية المختلفة لإعادة الإنتماء والولاء للوطن.