«التجمع» يدشّن حملة «اعرف بلدك» لزيارة المناطق الأثرية في قنا

دشّن اتحاد الشباب التقدمي، الجناح الشبابي بحزب التجمع في قنا، حملة «اعرف بلدك» للتعريف بالآثار المصرية في المحافظة.

وأكد احمد الكيال، أمين شباب الحزب في قنا، أنّ شباب الحزب يسعون لتعريف الأسر بالآثار المصرية القبطية والإسلامية والفرعونية بالمحافظة، وتشجيع وتنشيط السياحة الداخلية بسلسلة زيارات لعدد من الأماكن الأثرية.

وفي سياق متصل، قال محمود ثاقب، أمين لجنة التثقيف باتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع بقنا، إنّ زيارة قصر الأمير يوسف كمال بمحافظة قنا مركز نجع حمادي، بداية سلسلة لتعريف الشباب بالأماكن الأثرية الموجودة بصعيد مصر.

وقالت نيفين بدوي، إحدى قيادات المرأة في الحزب، إنّ التوعية التي يقوم بها شباب الحزب لها دور مهم في معرفة الشباب بقيمة آثار بلدهم.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور الدور التنشيطي للسياحة الذي ينفذه الحزب للترويج للسياحة، وجذب الزوار.