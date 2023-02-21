وظائف خالية في إحدى شركات الاتصالات.. مرتب يصل إلى 4400 جنيه

شركات الاتصالات من أكثر المؤسسات التي يلجأ إليها للكثير من الخريجين للعمل بها، وذلك لوجود وظائف شاغرة للراغبين، والمستوفيين الشروط.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل الوظائف الخالية في إحدى شركات الاتصالات، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المتاحة في شركة الاتصالات

وحددت شركة الاتصالات الوظائف المتاح التقديم لها، والتي تتمثل في وظيفة خدمة عملاء، سواء كان لحساب عربي أو إنجليزي.

شروط الوظائف الخالية في شركة الاتصالات

- مكان العمل يكون في برج التطبيقين بالعباسية.

- أن يكون المتقدم للوظائف الخالية في الشركة حاصل على مؤهل عالي.

- أن يكون لديه خبرة في مجال خدمة العملاء 6 شهور على الأقل.

- أن يكون مستواه جيد أو جيد جدا في اللغة الإنجليزية.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين بها مرتب حسب مستوى اللغة من 3600 إلى 4400 جنيه.

- تمنح الشركة للعاملين بها حافز 1500 كل 3 شهور.

- تعطي الشركة للعاملين فترة للتدريب وتكون مدفوعة من الشركة.

- تصل عدد ساعات العمل يوميا إلى 9 ساعات متواصلة.

- تمنح الشركة للعاملين إجازة يومين في الأسبوع.

- توفر شركة الاتصالات للعاملين بها تأمين طبي واجتماعي.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الهالية، الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، واختيار الوظائف الخاصة بشركة الاتصالات، ثم يتم ملء الاستمارة ببيانات مقدم الطلب.