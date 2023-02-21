موعد امتحانات «الترم» الثاني 2023.. تنطلق يوم 6 مايو

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الثاني 2023، لجميع المراحل التعليمية (الابتدائية والإعدادية والثانوية) في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023/2022، المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد امتحانات «الترم» الثاني 2023 لصفوف النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية يوم السبت 6 مايو 2023، فيما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية في نفس اليوم، وامتحانات الدبلومات الفنية 2023 يوم السبت 27 مايو، وامتحانات الثانوية العامة يوم السبت 10 يونيو 2023.

الامتحانات الشهرية لصفوف النقل

وفي نفس السياق، حسم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الشهرية ونهاية العام الدراسي الحالي 2023 (الفصل الدراسي الثاني).

وأكد وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لشهري مارس وأبريل ورقيا بالمدارس، على أن تعقد امتحانات الترم الثاني 2023، مشيرا إلى أن الطلاب ليسوا في حاجة لأن يتدبروا على آلية عقد الامتحانات الإلكترونية.

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا مهما وعاجل بشأن آليات وعقد اختبارات شهري مارس وأبريل خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023.

وأكد وزير التربية والتعليم، في الكتاب الدوري، على أن يتم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.