تشغيل مجموعات الدعم بمدارس الإسكندرية.. و«التعليم»: نراعي ذوي الحالات الخاصة

بدأت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تشغيل فصول الدعم بالمدارس الحكومية الرسمية لغات تنفيذاً لقرار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لرفع العبء من كاهل أولياء الأمور، ومن ناحية أخرى ربط الطالب بالمدرسة وتوفير الأمن والأمان لأولادنا مع الاستعانة بأفضل مدرسي المواد الدارسية.

تعليم الإسكندرية: سنراعي البعد الاجتماعي للطلاب

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن الهدف من مجموعات الدعم هو الوقوف مع ولي الأمر لرفع أعباء الدروس الخصوصية، وأن أسعار مجموعات الدعم ستكون مناسبة وحسب التوزيع الجغرافي للمدارس بحيث تتناسب مع دخل الأسرة وسيراعى فيها البعد الاجتماعي لذوي الحالات الخاصة سواء الأيتام أو غيرهم وهذا دورنا كتربية وتعليم.

مدير «العجمي التعليمية»: ولادنا أمانة ولازم نوعيهم

وأشار بسيونى محمد بسيوني، مدير عام إدارة العجمي التعليمية، إلى أنه تم الاجتماع بمديرى المدارس ورؤساء مجالس الأمناء لوضع الأسعار لكل حصة بما يناسب كل مدرسة وسنعمل على أن تكون مجموعات الدعم بالحد الأدنى الذي حددته الوزارة طبقاً لظروف أهالى العجمي.

ومن مميزات تلك المجموعات، أضاف بسيوني أنها ستكون داخل المدرسة لأمان أولادنا وسيكون هناك إشراف مستمر كما يمكن تواجد معلمين من خارج الوزارة وسيتم دعمهم أيضا وسنحصل لهم على ترخيص مزاولة المهنة من الأكاديمية كي يكونوا داخل الشكل القانونى للتدريس.

«وسط الإسكندرية التعليمية»: قرار الوزير يصب في مصلحة الطالب والمدرس

وأضافت همت أبو كيلة، مدير عام إدارة وسط الإسكندرية التعليمية، أن الإدارة استعدت لتنفيذ قرار الوزير الذي يصب في مصلحة الطالب والمدرس، فالعائد للمدرس سيكون كبيرا لحصوله على 80% من صافي العائد، والباقي سيدخل في تطوير المدارس والعملية التعليمية.

وأشارت علا سليمان مدير عام إدارة وسط إلى أن القرار يلاقى قبول من مدرسى المدارس وأولياء الأمور لأن الوزارة تعمل على أمان وتأمين الطالب وكذلك المدرس الذى سيعمل فى جو آمن ومكان محترم.