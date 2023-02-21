الأمن العام: ضبط 396 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط (396) قضية مواد مخدرة .. بحوزة (443) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (122,603 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (58,850 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (19,167 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (10,160 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (4,935 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (3,450 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (931 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (362 جرام).

عدد (2475) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (181 قطعة سلاح نارى بحوزة 143 متهم) .. وذلك على النحو التالى:

(18) بندقية آلية .

(15) بندقية خرطوش.

(9) مسدسات.

(139) فرد محلى.

(787) طلقة مختلفة الأعيرة .

(30) خزينة متنوعة .

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة .

ضبط (233) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ (83332) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(349) حكم جناية.

(25138) حكم حبس جزئى.

(4427) حكم حبس مستأنف.

(43337) حكم غرامة.

(10081) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط 5 تشكيلات عصابية ، ضمت (12) متهمين ، إرتكبوا (19) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (42) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (232) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24472) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (7) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية