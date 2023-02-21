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«المرور»: ضبط 71 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:03 ص | الثلاثاء 21 فبراير 2023
وزارة الداخلية- ارشيفيه

وزارة الداخلية- ارشيفيه

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (71518) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

(13896) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(187) مخالفة السير بدون تراخيص.

(31) مخالفة موقف عشوائى.

(9) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات