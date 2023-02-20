ضبط شخص يدير موقعا إلكترونيا يبث محتوى رياضي وفني بالمخالفة للقانون

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، عن قيام «أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة البحيرة» بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني يقوم من خلاله ببث محتوى إنتاج «رياضي – إخباري – فني» مملوك لمختلف شركات الإنتاج الفني والمنصات الإلكترونية وإعادة توزيعها على متابعيه لتحقيق نسب مشاهدة بقصد الربح المادي متخذا من مسكنه مقراً لإدارة الموقع المشار إليه بالمخالفة للقانون.

استهداف العقار المستخدم في إدارة الموقع

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهداف مقر العقار المستخدم في إدارة الموقع المشار إليه، وأمكن ضبط مالك ومدير الموقع.

المضبوطات

وبالتفتيش في حضوره، عُثر على «مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي – عدد كبير من التحويلات المالية نظير نسب مشاهدة الإعلانات على الموقع – جهاز لاب توب – برامج لنقل محتوى القنوات المشفرة وبثها على الموقع – راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت».

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المالك والمدير المسؤول عن الموقع، وارتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.