«روشتة مصرية للنجاح.. حافظوا على بلادكم» على غلاف عدد «صباح الخير»

صدَر العدد الجديد من مجلة «صباح الخير»، عن مؤسسة «روز اليوسف» الصحفية، ويترأس تحريرها الكاتب الصحفي وليد طوغان، وتصدّر غلاف العدد، عنوان «روشتة مصرية للنجاح حافظوا على بلادكم».

مجلة «صباح الخير»

جاء على غلاف العدد الجديد من مجلة صباح الخير، كاريكاتير يحمل عنوان «معقولة أنا كمان عندي أزمة منتصف العمر»، كما شمل الغلاف صورة للفنانة ريهام عبد الغفور، التي جاءت تحت عنوان «ريهام عبد الغفور.. النضج على نار هادئة».

كما استعرض العدد، التطوير الحادث في حدائق المنتزه تحت عنوان «حدائق المنتزه بعد التطوير»، وجاء هذا الملف مصحوبا بعدد من الصور التي توضح التطوير الذي تم.

أبرز العناوين

وتضمن العدد الجديد من صباح الخير، عددا من المواضيع المهمة وجاءت أبرز العناوين كالتالي:

حافظوا على بلادكم

لولا دعم الأشقاء سوريا والإمارت مكانتش مصر رجعت وقفت تاني

95% نسبة إنجاز لشكاوي «التضامن»

صناعة عزل ونسيج تنافسية

الاهتمام بالاقتصاد الأخضر.. «الإصلاح والنهضة» تشريعات متطورة تواكب اشكالا جديدة من الصناعات

مصر في حوار وطن يتسع للجميع