زيارة الرئيس للهند والحوار الوطني في العدد الجديد من مجلة «صباح الخير»

صدَر العدد الجديد من مجلة «صباح الخير»، عن مؤسسة «روز اليوسف» الصحفية، ويترأس تحريرها الكاتب الصحفي وليد طوغان، وتصدّر غلاف العدد بعنوان «على خطى ناصر ونهرو.. زيارة رئاسية تاريخية للهند».

العدد الجديد من مجلة «صباح الخير»

وجاء بصدر الصفحة الأولى للعدد الجديد من مجلة صباح الخير، الذي جاء بعنوان «على خطى ناصر ونهرو زيارة رئاسية تاريخية للهند»، إضافة إلى عنوان «الرقص على ألوان أخت القمر»، كما شمل العدد مقال الكاتب الصحفي وليد طوغان، رئيس تحرير المجلة، بعنوان «آفاق جديدة في الاتجاه شرقا.. تقدير آسيوي لمصداقيـة دبلوماسيـة رئاسـية مصرية».

أبرز موضوعات عدد مجلة «صباح الخير»

وشمل العدد الجديد من مجلة صباح الخير، عددا من الموضوعات جاءت كالتالي:

على خطى ناصر ونهرو: السيسي في زيارة تاريخية للهند

اللي يقرب يجرب

أبطال قادرون باختلاف في الكلية الحربية

اتحاد غرف السياحة.. وأسئلة لوزير النقل

القوافل الدعوية مستمرة في مواجهة حرب التشدد

الحوار الوطني يصل إلى «تيك توك»

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