الراحل شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق يتصدر غلاف العدد الجديد من مجلة «صباح الخير»

صدَر العدد الجديد من مجلة «صباح الخير»، عن مؤسسة «روز اليوسف» الصحفية، ويترأس تحريرها الكاتب الصحفي وليد طوغان، وتصدّر غلاف العدد عنوان «القاهرة محور الاستقرار».

مجلة «صباح الخير»

وجاء بصدر الصفحة الأولى للعدد الجديد من مجلة صباح الخير، الذي جاء بعنوان «القاهرة محور الاستقرار»، صورة مرسومة للراحل شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، تحت عنوان «ورحل المحترم»، كما شمل العدد مقال الكاتب الصحفي وليد طوغان، رئيس تحرير المجلة بعنوان «منتدى يواصل الرسالة بنجاح».

أبرز موضوعات العدد الجديد

وشمل العدد الجديد من مجلة صباح الخير عددًا من الموضوعات المتنوعة التي جاء أبرزها:

الرئيس يتقدم الجنازة العسكرية لشريف إسماعيل.

مصر في حوار وطن يتسع للجميع.

دراسة معمقة لـ«العنف الأسرى».. وزيادة مراكز «المعنفات».

حياة كريمة في البلد.

إعداد قيادات العمل التطوعي: سلسلة معسكرات لمكافحة الإدمان بالتعاون مع «حياة كريمة».

مصر تواجه الإشاعات بالبناء: «إشادات بدور المتحدة في صناعة إعلام وطني.. وتحذيرات من مخاطر الميديا غير الوطنية».