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محمود مسلم

بريد الوطن .. حل أزمة منتصف العمر الرائع

كتب:

الوطن
09:09 م | الإثنين 21 فبراير 2022
حل أزمة منتصف العمر الرائع

حل أزمة منتصف العمر الرائع

من منا لم يسمع عن أزمة منتصف العمر؟ بالتأكيد عزيزى القارئ من المؤكد أنك سمعت عنها وتبدأ هذه الأزمة عند نحو سن الأربعين، وفيها يحدث تغيير مفاجئ فى الشخصية، ربما يكون السبب هو النضج الذى يحدث فجأة للشخص، وربما يكون السبب هو فقدان الشغف فى الحياة، لأن الشخص يكون قد حقق معظم أمنياته فى الحياة، ويقول العلماء إن هذه الفترة يصاحبها اكتئاب وإحباط وربما شعور بالانطواء والميل لمرحلة المراهقة الخالية من المسئولية، وقد يرجع هذا إلى كثرة الضغوط التى يمر بها الشخص.

وللدكتور إيهاب حمارنة، معلم وعى ومدرب وخبير طاقة، رأى مهم فى هذه الأزمة، حيث يرجع السبب فيها إلى سبب نفسى وهو فقدان الرسالة، حيث إن النفس تكون حققت كل ما لديها من أحلام، فينتهى الحماس ويؤكد أنها لا تظهر فى نصف العمر فقط، ولكنها تكمل العمر معك، لذلك عزيزى القارئ عليك أن تبحث عن شىء يثير شغفك إذا كنت قد وصلت إلى هذه المرحلة العمرية، فقد تكون رسالتك هى إعطاء كورسات أو دراسة تحصل عليها، أو تعلم آلة موسيقية أو تعلم لغة جديدة، أو ربما إنشاء قناة جديدة على «يوتيوب»، لتبث فيها محتوى هادفاً، أو بعمل جديد تدخل فيه، أو أى شىء تراه مناسباً لك، ما يهم هو أن تبعد عن منطقة الراحة، فعش حالة شغف مستمر.

                                                                   مروة مصطفى حسونة  

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