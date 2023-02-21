مؤسس مبادرة «اعرف بلدك»: نشرح للناس التاريخ من خلال زيارة المناطق الأثرية

كشف إسلام وهيب مؤسس مبادرة «اعرف بلدك»، تفاصيل المبادرة إذ يجري تنظيم رحلات للشباب والأطفال والمهتمين بالتاريخ والثقافة ويعرفهم فيها على تاريخ مصر، موضحًا: «أنا أعشق التاريخ وأقرأ فيه منذ سنوات طويلة، لا أتحدث عن التاريخ المصري ولكن التاريخ بشكل عام».

البعض يزور المناطق الأثرية دون خلفية تاريخية

وأضافت وهيب خلال مداخلة عبر تطبيق « zoom» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «في أكتوبر 2020 كانت فكرة المبادرة، وجدت أناسا كثر يزورون المناطق الأثرية دون أن يكون لديهم خلفية تاريخية عنها حتى تعرف قيمته الحقيقية وتاريخه، حاولت استغلال هذا الأمر، وحاولت تعريفهم جزءً مهما عن تاريخ مصر».

بدأنا بالتاريخ الإسلامي ثم التاريخ المصري القديم

وتابع مؤسس مبادرة «اعرف بلدك»: «بدأنا بالتاريخ الإسلامي ثم التاريخ المصري القديم والتاريخ المسيحي والتاريخ البطلمي، الأمر لا يقتصر على القاهرة فقط، ذهبنا إلى رشيد والإسكندرية والفيوم، نزور أماكن ونعرف الناس التاريخ، ويوم الجمعة المقبل سيكون لدينا جولة في الدرب الأحمر».