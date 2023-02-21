«الصحة» تحدد رسوم الكشف الطبي للحج 2023 بالمستشفيات

أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي، خطابا للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمدير التنفيذي للرعاية الصحية خطاب بعنوان «عاجل وفوري»، بشأن آلية الكشف الطبي طبقا للنموذج المتفق عليه والتحاليل اللازمة، وهي «صورة الدم، ووظائف الكبد، ووظائف الكلى، وأشعة عادية على الصدر».

رسوم الكشف الطبي للحج 2023

وأوضح المنشور الذي حصل «الوطن» على نسخة منه، رسوم الكشف الطبي للحج 2023، والتي تصل إلى 500 جنيه بالمستشفيات أو المراكز الطبية التي تتولى الكشف الطبي على الحجاج، حيث يتم توقيع الكشف الطبي من التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، مع التأكيد على إرسال البيانات الإلكترونية لنتائج التحاليل المتعلقة بالكشف الطبي من خلال الربط بين منظومة وزارة الصحة والسكان وبوابة الحج الموحدة.

الحالات المرضية الممنوعة من الحج هذا العام

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الحالات المرضية الممنوعة من الحج، ووفقا لتقرير رسمي لها، وصل عدد الحالات إلى 5، وتتضمن «السيدات الحوامل، ومرضى ألزهايمر والتأثر النفسي، والحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية وتليف الرئة».

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنّ بعثة الحج خلال العام الحالي من المقرر أن تقدّم مجموعة من الخدمات الطبية المختلفة للححاج، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023.

ومن بين هذه الخدمات توقيع الكشف الطبي على الحجاج بشكل دوري فور الوصول إلى الأراضي المقدمة، وتخصيص قوافل طبية تمر على الفنادق المخصصة للحجاج المصريين للاطمئنان على صحتهم بشكل عاجل وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لهم.