ننشر أسماء المستشفيات المخصصة لفحص المسافرين طبيا إلى الحج

قال الدكتورعمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، إنّ الوزارة مستعدة لتطعيم المواطنين المسافرين لموسم حج 2023، لافتا إلى أنّ الدولة المصرية تسعى دائما إلى توفير كافة التطعيمات بداية من الأطفال عمر يوم وحتى كبار السن، وهذه التطعيمات يتم تحديثها بشكل دوري وفقا للمعايير الدولية.

مستشفيات توفر الفحص الطبي للمسافرين للحج 2023

وأضاف مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، خلال جلسة حوارية مع عدد من محرري وزارة الصحة، أنّ التطعيمات متوافرة في عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، مشيرا إلى أنّ هناك فرقا طبية مخصصة لتطعيم المسافرين لتسهيل إجراءات السفر عليهم.

وأكد توفير تطعيم لقاح كورونا بأنواعه المختلفة للمسافرين وغير المسافرين، وخاصة في ظل وجود دول ما زالت تشترط لدخولها حصولهم على لقاح كورونا، موضحت أن وزير الصحة والسكان، شدد على زيادة أعداد الفرق الطبية في جميع المنشات الصحية، لضمان توفير الخدمات اللازمة للمرضى بكفاءة عالية.

تطعيمات فيروس كورونا للمسافرين

يذكر أنّ موسم الحج السابق كان استثنائيا بالنسبة لوزارة الصحة والسكان بعد عامين من التوقف عن الحج خارج المملكة، وحرصت البعثة المصرية بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية بتوفير التطعيمات اللازمة قبل السفر، ورفع التوعية الصحية بين المواطنين المسافرين للحج، والمتابعة الصحية للحج بعد السفر للأراضي المقدسة.

ووصل عدد العيادات الطبية في الموسم السابق إلى 14 عيادة، وتوفير غرف عزل داخل الفنادق المخصصة للمصريين بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، والتعامل مع حالات المشتبه بها.

وينشر «الوطن» بالتزامن مع موسم الحج أسماء المستشفيات التي تقدم خدمات الفحص الطبي للحجاج 2023.