أسعار الألبان والجبن والدواجن واللحوم والأسماك بالمحافظات اليوم

شهدت أسعار الألبان والجبن والدواجن واللحوم والأسماك بالمحافظات استقرارا في بعض الأصناف وتراجع بعضها الآخر، خلال عمليات البيع والشراء بالأسواق المختلفة.

أسعار الألبان والجبن بالمحافظات اليوم

وكشف حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار الألبان والجبن اليوم سجلت تراجعا جيدا بما يعود بالنفع على المواطنين، وجاءت كالتالي:

- كيلو اللبن الجاموس الطازج بين 16 و18 جنيها.

- كيلو اللبن البقري الطازج بين 11 و15جنيها.

- كيلو السمن البلدي الجاموس الفلاحي بين 155 و165جنيها.

- كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي 140 و150جنيها.

- كيلو الجبن البيضاء الفلاحي الطرية 63 جنيها.

- كيلو الجبنة القديمة بين 60 و63 جنيها، وكيلو «المش» 43 جنيها، و«المورتة» 45 جنيها.

أسعار الدواجن بالمحافظات اليوم

كما شهدت أسعار الدواجن بالمحافظات استقرارا اليوم الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء 87 جنيها، بينما متوسط سعر الفراخ الأمهات 78 جنيها، ومتوسط سعر الفراخ البلدي 92 جنيها للكيلو، وفقا لبوابة الأسعار المصرية.

وبلغ متوسط أسعار الفراخ الأمهات 65 جنيها وأدنى سعر لها 62 جنيها، وأعلى سعر 69 جنيها للكيلو بمحافظات دمياط وسوهاج، بينما سجلت متوسط الفراخ البلدي 92 جنيها وأدنى سعر 78 جنيها وأعلى سعر 100 جنيه في بني سويف، في حين بلغ متوسط أسعار الفراخ الحمراء 85 جنيها، وأدنى سعر 73 جنيها.

كما سجل متوسط سعر الفراخ الساسو 88 جنيها، وأدنى سعر لها 75 جنيها، بينما أعلى سعر 94 جنيها، بينما بلغت أسعارها في منافذ بيع السلع الغذائية ومعرض أهلا رمضان بالمحافظات 47 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم بالمحافظات اليوم

كما شهدت أسعار اللحوم بالمحافظات استقرارا اليوم الأحد، حيث بلغ متوسط سعر لحم الضأن 245 جنيها للكيلو، وأدنى سعر لها في محافظة الوادي الجديد 200 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر 320 جنيها.

وبلغ سعر اللحوم الكندوز 150 جنيها، والكندوز الكبير 210 جنيهات، وأقل سعر له 150 جنيها بمحافظة المنيا، بينما أعلى سعر له 270 جنيها، وسجل كيلو اللحوم البتلو 243 جنيها، بينما سجل أدنى سعر لها 200 جنيه للكيلو.

بينما سجل متوسط سعر اللحوم البتلو بالعظم 217 جنيها، وأدنى سعر لها 150 جنيها، وأعلى سعر 280 جنيها، وسعر لحم الضأن بالعظم 208 جنيهات للكيلو، بينما أدنى سعر 170 جنيها، وأعلى سعر 220 جنيها في محافظات الغربية وبني سويف وقنا والجيزة والقليوبية، فيما سجل الكندوز الصغير 235 جنيها للكيلو في محافظة الشرقية.

أسعار الأسماك في المحافظات اليوم

وفي ذات السياق، شهدت أسعار الأسماك اليوم تراجعا في أسواق المحافظات المختلفة، خلال حركة البيع والشراء.

وأكد كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض بكفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار السمك اليوم بمحافظات الدلتا شهدت تراجعا في أنواع الأسماك البحرية بشكل جيد.

وجاءت أسعار الأسماك اليوم الأحد كالتالي:

- السمك البلطي تراوح بين 40 و58 جنيها للكيلو كبير الحجم.

- السمك البوري «الطوبار» بين 55 و72 جنيها للكيلو كبير الحجم.

- أسماك الكابوريا 50 جنيها للكيلو.

- سعر السمك البياض 60 جنيها للكيلو.

- سعر السمك البوري 57 حتى 75 جنيها للكيلو.

- سعر السمك البليمي 45 جنيها للكيلو.

- سعر سمك المبروك 33 جنيها للكيلو.

- سعر القراميط البيضاء 22 جنيها للكيلو.

- سعر القراميط ذات اللون الداكن 20 جنيها للكيلو.

- سعر الجمبري الأحمر 93 جنيها للكيلو صغير الحجم.

- سعر الجمبري 302 جنيها للكيلو كبير الحجم الكبير.

- سعر كيلو اللوت 105 جنيهات للكيلو.

- سعر أسماك القاروص 160 جنيها للكيلو.

- سعر سمك موسى 97 جنيها للكيلو.

- سعر سمك الدنيس 82 جنيها للكيلو.

- سعر سمك الحبار 152 جنيها للكيلو.

- سعر السردين 60 جنيها للكيلو.

- سعر الثعابين السمكية 142 و152 جنيها للكيلو.

- سعر سمك الوقار 170 جنيها للكيلو.

- سعر السمك البربوني 70 جنيها للكيلو.