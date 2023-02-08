تراجع أسعار الألبان والجبن في المحافظات اليوم.. «الجاموسي» بـ16 جنيها

شهدت أسعار الألبان والجبن في المحافظات اليوم، تراجعًا جيدًا للبعض منها بقيمة 7 جنيهات لكل كيلو مباع، وفقًا لما تم تداوله لعمليات البيع والشراء داخل الأسواق الحرة والمتاجر في محافظات مصر.

أسعار الألبان والجبن في المحافظات اليوم

وكشف حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة ، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ أسعار الألبان والجبن في المحافظات اليوم، تراجعت وذلك بما يصب في مصلحة قطاع المستهلكين بمحافظات الجمهورية، بينما سجلت أسعارها التالي:

- تراوح سعر كيلو اللبن الجاموسي الطازج بين 16 و17 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللبن البقري الطازج بين 11 و13.50 جنيه.

- سعر كيلو السمن البلدي الجاموسي الفلاحي بين 148 و158 جنيهًا، وسط تراجع بواقع 7 جنيهات لكل كيلو.

- سعر كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي بين 130 و135 جنيهًا، وسط تراجع جنيهين لكل كيلو لليوم الثاني على التوالي.

- سعر كيلو الجبن البيضاء الفلاحي الطرية بين 63 و65 جنيهًا، وسط تراجع بواقع ثلاث جنيهات لكل كيلو.

- استقر سعر كيلو الجبنة القديمة بين 60 و65 جنيهًا.

- كما سجل سعر كيلو المش 40 جنيهًا.

- سعر كيلو «المورتة» الفلاحي 43 جنيهًا، وسط تراجع جنيهين لكل كيلو.

تراجع في الأسعار

وأوضح «عبدالغغار»، أن أسعار الألبان والجبن في المحافظات اليوم، سجلت تراجعًا جيد منذ تعاملات هذا الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أن الثروة الحيوانية للماشية من الأبقار والجاموس تنتج نحو 38 مليون كيلو من ألبان الماشية يوميًا.