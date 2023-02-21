«الأعلى للجامعات»: لجان اختيار رؤساء الجامعات تبدأ أعمالها بلقاء المرشحين

بدأت اللجنة المُختصة والمُشكلة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عملها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعتي سوهاج والوادي الجديد.

الجامعات الحكومية

وأوضحت المجلس الأعلى للجامعات في بيان عنها، أنّ اللجنة تبدأ خلال الفترة المقبلة، مقابلة المُرشحين لمنصب رؤساء جامعات «بنها، وعين شمس، ومطروح، ودمياطـ ودمنهور»، تباعًا وفقًا للجدول الزمني المُعلن والخاص بذلك.

رئاسة 8 جامعات

وتواصل اللجنة أعمالها بمقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة بنها الخميس 2 مارس، ثم مقابلة المُرشحين لرئاسة جامعتي عين شمس ومطروح الخميس 9 مارس، ثم مقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة دمياط السبت 11 مارس، ثم مقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة دمنهور الخميس 16 مارس.