اليونيسيف: إغلاق المدارس الرسمية بلبنان للأسبوع السادس يسبب أضرارا كبيرة

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن إغلاق المدارس الرسمية بلبنان للأسبوع السادس يتسبب بأضرار كبيرة على تعلم الأطفال، وسلامتهم، ورفاههم العقلي والجسدي.

الدعوة إلى إعادة الدراسة

ودعت اليونيسيف - في بيان - جميع أصحاب الشأن للعمل معًا على عودة جميع الأطفال إلى المدرسة وضمان عدم انقطاع التعلّم مرة أخرى.

وأثنت اليونيسف على تفاني الأساتذة والتزامهم تجاه طلابهم رغم التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية على حياتهم، مقدرة الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم العالي في تأمين تخصيص تمويل محلي إضافي لدعم الأساتذة والعاملين في قطاع التعليم.

تأثير إغلاق المدارس السلبي

وقال البيان: «عندما تغلق المدارس، تزداد معدلّات زواج الأطفال، والاعتداء والاستغلال الجنسي، وعمل الأطفال. فالإنقطاع عن التعليم له تأثيرًا مدمرًا على مستقبل ورفاه الأطفال والشباب وأسرهم من جهة، وعلى ازدهار لبنان من جهة أخرى».

سنة دراسية ضائعة

وأضاف البيان أن البنك الدولي يقدر أن كل سنة دراسية ضائعة ستترجم إلى خسائر في الاقتصاد اللبناني تصل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي في السنوات المقبلة.

وشددت اليونيسف أنها ستواصل مع المجتمع الدولي، دعمها الطويل الأمد لقطاع التعليم لضمان حصول جميع الأطفال في لبنان على التعليم.