مرسى علم تستقبل آلاف السياح من 7 دول أوروبية اليوم

تستقبل الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم، اليوم الثلاثاء، آلاف السياح من 7 دول أوربية، هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا وبلجيكا وسويسرا ولوكسمبرج والمجر، على متن 12 رحلة طيران، بحسب جدول تشغيل الرحلات المُعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وإنهاء مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وذكر عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، أن فنادق ومنتجعات مرسى علم تستقبل اليوم آلاف السياح قادمين على متن 12 رحلة طيران من 7 دول أوربية، ضمن 96 رحلة سياحية يستقبلها المطار على مدار الأسبوع الجاري، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار.

استقبال السياح بفنادق مرسى علم

وأشار «عثمان» إلى أن الفنادق والمنتجعات السياحية تحرص على استقبال السياح بالورود ومشروبات الضيافة، بواسطة فرق العلاقات العامة، مع سرعة التسكين بالغرف، وعمل برامج ترفيهية وفقرات متنوعة ومهرجانات بصفة أسبوعية على الشواطئ كنوع من أنواع الترفيه، وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسى علم، ما يلقى قبول وإعجاب السائحين الذين يحرصو على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، ما يسهم في تنشيط الحركة السياحية.