أوكرانيا تقصف مناطق بـ«دونيتسك» بـ26 قذيفة من عيار 155 ملم

قصفت القوات الأوكرانية، في وقت مبكر من اليوم، مناطق بـ«مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» ضمّها في 2022 إثر استفتاء إلى أراضي «روسيا الاتحادية» إلى جانب 3 مناطق أخرى، بـ26 قذيفة من عيار 155 ملم.

وركز متخصصو شركة «روستيخ» الروسية، على تطوير أنظمة أسلحة بدقة تصل إلى 100% في إصابة الأهداف، وفقا لما أعلنته الشركة الروسية المتخصصة في مجال الأسلحة خلال فعاليات معرض «أيدكس 2023 الدولي».

صحفيان اثنان فقط رافقا بايدن إلى أوكرانيا

وفي وقت سابق، ألزمت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، صحفيين اثنين مرافقين للرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدم الكشف عن زيارة الأخير للعاصمة الأوكرانية «كييف» حتى لحظة معينة وبإذن خاص يحدد لهما بهذا الشأن، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وبعد تخطيط على مدى أشهر، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، المضي قدما في الرحلة، إلى أوكرانيا. وقال مسؤولون في «البيت الأبيض»، إنّ بايدن نُقل إلى «قاعدة أندروز» المشتركة خارج واشنطن وغادر أمس، على متن طائرة تابعة لسلاح الجو برفقة عدد من مساعديه، كما رافقه وفد إعلامي محدود للغاية لم يضم سوى مراسل ومصور، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«البيت الأبيض»: أبلغنا موسكو بتوجه بايدن إلى «كييف» قبل بضع ساعات

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قال في وقت سابق، إنّ المسؤولين الأمريكيين أبلغوا نظراءهم الروس بأنّ بايدن سيتجه إلى «كييف» قبل بضع ساعات من مغادرته لأغراض عدم التضارب، مضيفا للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، أنّ رحلة الرئيس إلى «كييف» تطلبت جهدا أمنيا وعمليا ولوجستيا من المتخصصين في مختلف إدارات الحكومة للقيام بمهمة محفوفة بالمخاطر بطبيعتها.

بدوره، قال أندري يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ زيارة بايدن لـ«كييف» جرى التحضير لها منذ فترة طويلة، مضيفا أنّه تم الكشف عنها يوم الجمعة الماضي.