فحص 1.8 مليون سيدة بمبادرة «دعم صحة الأم».. فيديو

قال الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة الأم والجنين، إنّ المبادرة بدأت تدريجيا في مارس 2020 في بعض المحافظات، ثم توسعت وأصبحت تغطي الجمهورية كلها في بداية عام 2021، بما يقرب من 4000 مركز لتقديم خدمات المبادرة.

المبادرة تستهدف فحص السيدات الحوامل

وأضاف المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة الأم والجنين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «في المرحلة الماضية، تجاوزنا مليونًا و800 ألف سيدة حامل، والمبادرة تستهدف فحص السيدات الحوامل، والكشف المبكر عن عوامل الخطورة في الحمل، من خلال شقين، الأول هو فحص الأمراض المعدية التي قد تنتقل من الام للجنين وهي فيروس الالتهاب الكبدي b وفيروس نقص المناعة البشري والبكتيريا المسببة لمرض الزهري».

الشق الآخر من عوامل الخطورة هي الأمراض غير المعدية

وتابع المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة الأم والجنين: «الشق الآخر من عوامل الخطورة هي الأمراض غير المعدية ولكنها تسبب خطورة على السيدة الحامل والجنين، وتشمل الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والأنيميا ومشكلات سوء التغذية، ويتم تقديم الخدمات للسيدة الحامل في أول زيارة لمركز أو منشأة رعاية صحية قريبة من محل سكنها».