تقديم خدمات طبية لـ117 ألف سيدة ضمن مبادرة «صحة الأم والجنين» بالشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، قدمت الخدمة الطبية، وأجرت الفحوصات اللازمة لـ117419 سيدة حامل، منذ انطلاقها بمحافظة الشرقية في ديسمبر 2020.

تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تهدف إلى الوصول لجيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة، وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف المبادرة السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة، وذلك للكشف المبكر علي مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين ومنها الإصابة بفيروس نقص المناعة HIV، ومرض الإلتهاب الكبدي ب HBV ، ومرض الزهري، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، وقياس معامل كتلة الجسم لتحديد البرنامج الغذائي المناسب والحفاظ على الوزن المثالي في فترة الحمل ومابعد الولادة.

سرية النتائج

وأضاف أن خدمات المتابعة والعلاج تقدم من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة.

وأشار إلى تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، ودعمها المستمر بالمستلزمات الطبية، مع ضمان خصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وتدريب مقدمي الخدمة على حسن الإستقبال والتعامل مع المترددات علي المبادرة الرئاسية.