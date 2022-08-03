«الشرقية» تقدم خدمات طبية لـ108 آلاف سيدة ضمن مبادرة «صحة الأم والجنين»

قامت الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين بمحافظة الشرقية، بتقديم الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد من 108650 ألف سيدة حامل، منذ انطلاقها بالمحافظة في ديسمبر 2020.

الوصول لجيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة

وتهدف المبادرة إلى الوصول لجيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف المبادرة السيدات الحوامل منذ أول يوم في الحمل حتي تاريخ الولادة، وذلك للكشف المبكر عن مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين ومنها الإصابة بفيروس نقص المناعة HIV، ومرض الإلتهاب الكبدي ب HBV ، ومرض الزهري، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، وقياس معامل كتلة الجسم لتحديد البرنامج الغذائي المناسب، والحفاظ على الوزن المثالي في فترة الحمل ومابعد الولادة، مضيفاً إلي أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية

ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة الشرقية، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدم ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، وذلك بعد التأكد من جاهزية العيادات الطبية وخصوصية أماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وسرية النتائج، وحسن الإستقبال والتعامل مع السيدات المترددات علي المبادرة الرئاسية.

ويذكر أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبي لعدد 157736 سيدة حامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقرى محافظة الشرقية، بالفئة العمرية فوق 18 عام، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب علي أعمال الفحص من «أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات»، حيث يبلغ عدد الفرق 358 فرقة طبية، في عدد 358 نقطة.