وفاة الممثل الشاب يانسن بانتير.. وممثله الإعلامي: الأسباب غير معروفة

توفي الممثل الشاب يانسن بانتير، شقيق الممثلة هايدن بانتير، في ولاية نيويورك عن عمر يناهز الـ28 عاما، والذي يعرفه الجمهور بأداء عدد من الأدوار منها الأداء الصوتي في فيلم الرسوم المتحركة «Ice Age: The Meltdown»، وفقا لما أعلنه كيسي كيتشن الممثل الإعلامي لـ هايدن بانتير، ونشره موقع «CNN».

وقال كيتشن إنّ سبب وفاة يانسن بانتير غير معروفة في الوقت الحالي، ولا يزال التحقيق جاريا.

من هو يانسن بانتير

وبدأ يانسن بانتير التمثيل في مرحلة الطفولة بداية الألفينات إلى جانب أخته، التي اشتهرت بأدوارها في مسلسلات «Heroes» و«Nashville»، وتضمنت بعض أعماله المبكرة حلقة من «Even Stevens» بالإضافة إلى المسلسل الكوميدي «Hope & Faith»، مع تطور حياته المهنية بدأ العمل كممثل صوتي في العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام.

وعلى الجانب الأخر، حصل «يانسن» على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة Drury في عام 2016، وفقًا لسيرة ذاتية على موقعه على الإنترنت، فقد لجأ إلى الفن كوسيلة لمساعدته على التعامل مع القلق والاكتئاب.