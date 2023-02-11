وفاة الممثل الشاب كودي لونجو عن عمر ناهز الـ34 عاما

حالة من الصدمة تعيشها هوليوود بعد الوفاة المفاجئة للممثل الشاب كودي لونجو، المعروف بدوره في مسلسل «Days of Our Lives»، عن عمر ناهز الـ 34 عاما، حيث تم العثور عليه ميتًا في منزله في أوستن بولاية تكساس، وفقا لما أعلنه ممثله أليكس جيتلسون لشبكة «CNN».

وقالت ستيفاني كلارك زوجة كودي لونجو الراحل، في بيان صحفي، «كودي كان عالمنا كله، أنا والأطفال محطمون ومدمرون إلى أبعد الحدود، كان أفضل أب وأفضل أب»، متابعة: «سنحبك وسنفتقدك دائما وأبدا».

تفاصيل وفاة الممثل كودي لونجو

كشف أحد أفراد أسرة الممثل الراحل لموقع «TMZ» أن السلطات عثرت على جثة «لونجو» في السرير في منزله، بعد أن تعذر على زوجته «ستيفاني» الوصول إليه، ولكن حتى الآن لم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

ومن جانبه، قال جيتلسون إن الممثل كان صديقًا عزيزًا يعود إلى سنوات عديدة قبل أن يصبح عميلاً، موضحا: «لونجو أخذ بعض الوقت بعيدًا عن التمثيل لمتابعة مسيرته الموسيقية وقضاء المزيد من الوقت مع أسرته، لكنه كان متحمسًا للعودة إلى التمثيل هذا العام، كان كودي شخصًا مخلصًا ومحبًا وموهوبًا.. سوف نفتقده كثيرا».

من هو كودي لونجو

ظهر لونجو في العديد من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة بما في ذلك «Medium» و «CSI: Crime Scene Investigation» و «CSI: NY»، كما شارك فيلم الرعب الكوميدي «Piranha 3D» عام 2010.كما لعب دور «نيكولاس ألامين» في المسلسل التلفزيوني «Days of Our Lives» لمدة ثماني حلقات في عام 2011.