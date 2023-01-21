كل ما تود معرفته عن مزايا القطار الكهربائي الخفيف: إضافة عائد اقتصادي

تتعدد مزايا القطار الكهربائي الخفيف، منها تحقيقه خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث للمترو بمحطة عدلي منصور المركزية، ويخدم المدن الجديدة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر، فضلاً عن تحقيق إضافة عائد اقتصادي من خلال المساهمة في زيادة النمو، وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجاريا وصناعيا.

مزايا القطار الكهربائي الخفيف

تُقدّم «الوطن»، في التقرير التالي، تفاصيل ومزايا القطار الكهربائي الخفيف وهي الآتي:

- يبدأ المسار من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية موازي لطريق «القاهرة- الإسماعيلية» الصحراوي، ثم يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان، وجنوبا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ثم يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية بطول إجمالي 105 كم وعدد 19 محطة.

- يحقق مشروع القطار الكهربائي خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث للمترو بمحطة عدلي منصور المركزية ويخدم المدن الجديدة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر حتى العاشر من رمضان شمالاً والعاصمة الإدارية جنوباً للتسهيل على المواطنين للانتقال من القاهرة إلى تلك المدن والعكس، أيضا ما يحقق إضافة عائد اقتصادي من خلال المساهمة في زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنياً وتجارياً وصناعياً، فضلاً عن خفض تكاليف الصيانة للطرق السطحية نتيجة تقليل الكثافة المرورية عليها.

ربط العاصمة الإدارية بإقليم القاهرة الكبرى

- يحقق خدمة تبادل الركاب مع مونوريل شرق النيل «العاصمة الإدارية» في محطة الفنون والثقافة، والقطار الكهربائي السريع في محطة العاصمة المركزية ما يضمن تنفيذ شبكة نقل متكاملة.

- ربط العاصمة الإدارية بإقليم القاهرة الكبرى من خلال شبكة نقل جماعي أخضر مستدام يتسم بالأمان والفاعلية ويسهم بشكل مباشر في أجندة مواجهة أثار تغير المناخ.

- توفير خطوط أتوبيسات صديقة للبيئة، مغذية لتتكامل مع محطات المشروع لتعظيم الفائدة وزيادة عدد الركاب بالإضافة إلى إنشاء ساحات انتظار للسيارات خارج المحطات، تسع حوالي 800 سيارة لتشجع أصحاب السيارات الخاصة لركوب القطار الكهربائي.

تنفيذ 6 كباري للمشاة تيسيرا لحركة الركاب

- يشمل المشروع 22 قطارا تصل سرعته حوالي 120كم/ ساعة، يتحرك في مسار معزول بأسوار من الجهتين بطول 120 كيلو متر، لضمان تأمينه أثناء الحركة، حيث تم إنشاء 7 كباري لمسار القطار بطول 6 كم و4 كباري للسيارات لحل مشكلات التقاطعات مع المحاور والطرق الرئيسية بإجمالي أطوال 5 كم، كما تم تنفيذ نقين لمسار القطار بطول 500 متر ونفق واحد للسيارات، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 6 كباري للمشاة تيسيراً لحركة الركاب.

- خفض زمن الرحلات للركاب على طول مسار الخط، وخفض استهلاك الوقود حيث أن تشغيل الخط يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.