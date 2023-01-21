كل ما تود معرفته عن وظيفة قائد فريق بأنظمة اتصالات القطار الكهربائي الخفيف

تشمل وظائف مشروع القطار الكهربائي الخفيف، وظيفة قائد فريق صيانة أنظمة الاتصالات، التي تشترط حصول المتقدم على شهادة جامعية أو أعلى، وألا يزيد عمره عن 40 عامًا، وأكثر من 5 سنوات خبرة في العمل، وأن يجيد اللغة الإنجليزية في القراءة والكتابة، فضلاً عن كونه يتمتع بصحة جيدة، ويكون على دراية بإمدادات الطاقة ونظام الشبكة الهوائية ومخاطرها.

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، كل الشروط الخاصة بوظيفة قائد فريق صيانة أنظمة الاتصالات في القطار الكهربائي الخفيف، بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو:

- تشترط الوظيفة أن يكون المتقدم ممتاز في إدارة السلامة والبرامج المكتبية وميكروسوفت.

- أن يكون المتقدم على دراية بمخاطر إمدادات الطاقة.

- يمكن للمتقدم العمل بالوردية الليلية.

- ألا توجد على المتقدم أي عقوبة جنائية.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو معافى نهائياً.

المتطلبات العامة لشغل الوظيفة:

- الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.

- القدرة على تحمل المسؤولية وضغوط العمل والانضباط الذاتي القوى.

- الالتزام باللوائح والقوانين.

المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب

- يجب تسجيل وملء وإرسال طلب التقدم لوظيفة من خلال الموقع الإلكتروني، والموجود بداخل كل وظيفة مع تنزيل وملء الطلب، من خلال الصفحة الرئيسية للوظائف بالموقع وإرساله بالبريد.

- صورة المؤهل والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها.

- صورة الموقف من التجنيد.

- صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادات الخبرة إن وجد.

- شهادات الدورات التدريبية التي حصل عليها.

- صورة حوالة بريدية باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بقيمة 25 جنيه حساب رقم (0135312002065818).

- عدد 2 صورة شخصية 4×6.

- آخر موعد للتقدم يوم 25/ 1/2023.