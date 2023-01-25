فرص عمل القطار الكهربائي الخفيف.. اليوم آخر مهلة للتقديم

ينتهي اليوم الأربعاء الموافق 25 يناير الجاري، التقديم لوظائف الفنيين بمشروع القطار الكهربائي الخفيف في مجالات صيانة المعدات والنظم والتحكم، والذي يعد مشروعاً لربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان.

تفاصيل وظائف القطار الكهربائي الخفيف

بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ينتهي التقديم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف، اليوم الأربعاء، والتقديم متاح للذي يمتلك خبرة في الوحدات الميكانيكية والوحدات المتحركة والكهربائية والإشارات والاتصالات.

أيضاً التقديم متاح لمن يمتلك خبرة في أعمال صيانة وإدارة معدات السكك الحديدية، وكلها وظائف في القسم الفني.

المستندات المطلوبة لوظائف القطار الكهربائي الخفيف

-صورة المؤهل والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها.

-صورة الموقف من التجنيد.

-صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة شهادات الخبرة إن وجد.

-شهادات الدورات التدريبية التي حصل عليها.

-صورة حوالة بريدية بقيمة 25 جنيها باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

وفي سياق منفصل، تمتد المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف، جنوباً من قبل محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية لتبادل الخدمة مع القطار السريع «العين السخنة/مطروح» بطول 18.5 كم بعدد 4 محطات.