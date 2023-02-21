فتح باب التقدم للحصول على قرض تطوير ورش الذهب لمدة شهر

أعلنت مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين و التجارة الداخلية عن فتح باب التقدم للصحول علي قرض تنمية الورش الصغيرة و المتوسطة لأصحاب الورش العاملة في مجالي المشغولات الذهبية و الفضية والمجوهرات بحد أقصي مليون جنيه للورشة لمدة شهر اعتبارا من الأحد 19 فبراير 2023 وحتي 19 مارس المقبل , طبقا للشروط المحدده و النموذج المرفق.

شروط الاستفادة من قرض ورش الذهب

وأوضح هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة ادارة مشروع دعم مصانع وورش المشغولات الذهبية و المجوهرات أن أهم شروط الاستفادة من القرض المتعلقة بالمتقدم تتمثل في تمتع صاحب الورشة برخصة موثقة من المصلحة مع لوجو الورشة لتصنيع مشغولات ذهبية أو فضية.

وتابع ميلاد جيد، أنَّ من بين شروط قرض ورشة الذهب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 و الا يزيد عن 55 عاما مع خبرة لا تقل عن 5 أعوام في المجال، وألا يكون المتقدم من العاملين بالقطاع الحكومي مع تمتعه بالقدرة علي القراءة والكتابة وحسن السيرة والسلوك، وعدم وجود أحكام افلاس ( بروتستو ) بحقه.

وأوضح رئيس شعبة الذهب، أنَّه على المتقدم للحصل على القرض، الإقرار بعدم استخدام قيمة القرض الا في الأغراض الممنوح بسببها أما عن أهم الشروط المتعلقة بالمنشأة قال ميلاد يشترط أن تكون الورشة كائنة بمنطقة الجمالية ولا تقل مساحتها عن 20 مترا وتشمل الحد الأدنى من معدات التشغيل المحددة بواسطة المصلحة , أما عن فترة السداد فتتراوح بين 3 الي 5 سنوات بفائدة متناقصة نسبة 12.5 % سنويا .