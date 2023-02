فيلم «Ant-Man» يتصدر شباك التذاكر في أمريكا.. و«Titanic» يتراجع

تصدر فيلم «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر الأمريكي، حيث حقق في اليوم الرابع بالسينمات إيرادات وصلت لـ14.5 مليون دولار، وبفارق ضخم جاء في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة «Puss in Boots: The Last Wish» محققا 1.7 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وتراجع فيلم «Avatar: The Way of Water» من المركز الثاني إلى المركز الثالث، أمس، بإيرادات تقدر بـ 1.4 مليون دولار، كما نجح الفيلم في أن يصبح بالمركز الثالث في قائمة الأفلام الأعلى إيراد في التاريخ بعد إزاحة فيلم «Titanic» إلى المركز الرابع.

قائمة إيرادات شباك التذاكر الأمريكي

وجاء فيلم «Magic Mike's Last Dance» في المركز الرابع بـ 800 ألف دولار، يليه فيلم «80 for Brady» في المركز الخامس محققا إيرادات يومية 650 ألف دولار، وجاء في المركز السادس فيلم الرعب «Knock at the Cabin» بـ 620 ألف دولار.

إيرادات «Titanic» تتراجع بنسبة 48%

ويستمر فيلم «Titanic» في المركز السابع بقائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر الأمريكي محققا 430 ألف دولار، وهو ما يعتبر تراجع بنسبة 48% عن الإيرادات التي حققها في اليوم السابق والتي بلغت 835 ألف دولار، ووصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 10 أيام لـ 48 مليون دولار عالميا.