فيلم Ant-Man الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2023 بعد أيام من عرضه بالسينما

نجح الجزء الثالث من فيلم Ant-Man، الذي يحمل عنوان «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» في تحقيق إيرادات في شباك التذاكر الأمريكي خلال 3 أيام فقط، وصلت لـ 118 مليون دولار، بينما حقق في السوق الخارجية 239 مليون دولار، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم لـ 357 مليون دولار، ليصبح ثالث أعلى فيلم تحقيقًا للإيرادات في عام 2023، وفقًا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

ويعتبر الجزء الثالث من فيلم Ant-Man أول فيلم في المرحلة الخامسة من عالم مارفل السينمائي، من إخراج بيتن ريد وكتابة جيف لوفينيس، وبدأ تصوير الفيلم في فبراير 2021، واستمر حتى نوفمبر من العام نفسه، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم: بول رود، ميشيل فايفر، مايكل دوجلاس، بيل موري، كاثرين نيوتن، إيفانجلين ليلي وجوناثان ميجورز.

مراجعات سلبية للجزء الثالث من فيلم Ant-Man

وتلقى فيلم Ant-Man العديد من ردود الفعل السلبية من النقاد والجمهور، بعد أيام من طرحه في السينما، بالرغم من تحقيقه إيرادات عالية، فقال الناقد أوين جليبرمان من «فارايتي»: «إذا كان هذا ما تبدو عليه المرحلة 5، فإن الله ينقذنا من المراحل 6 و7 و8».

بينما أشادت ويندي إيد من صحيفة الجارديان، بأداء جوناثان ميجورز لدور الشرير، ولكنها وصفت الفيلم بالـ«محير وغير منطقي»، وقالت كارين جيمس من «BBC»، هذا الفيلم لديه الشرير الكبير القادم لمارفل ولكن بخلاف ذلك، ليس لديه ما يقدمه بخلاف الحركات الباهتة».

إشادات بـ ميشيل فايفر في فيلم Ant-Man

أشاد الناقد ليام جوجان من موقع «Collider» بأداء النجمة ميشيل فايفر في فيلم Ant-Man وشبه شخصيتها وحضورها على الشاشة بأدائها في دور «كات وومان» في فيلم «Batman Return» إنتاج عام 1992، بينما أشارت إليها الناقدة مانوهلا دارجيس من «نيويورك تايمز»، على أنها واحدة من النجوم الأكثر صدقًا في الفيلم.