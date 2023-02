«Titanic» يستمر في شباك التذاكر ويحقق 48 مليون دولار عالميا

يواصل فيلم «Titanic» للمخرج جيمس كاميرون في استقطاب الجماهير إلى قاعات السينما لمشاهدة النسخة المحدثة من الفيلم، بعد مرور 25 عاما على عرضه الأول في عام 1997، وارتفعت إيرادات الفيلم لتصل لـ 48.4 مليون دولار على مستوى العالم، من بينهم 12.8 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، و35.4 في السوق الخارجية.

وبدأ طرح الفيلم في السينمات حول العالم في 10 فبراير الجاري تزامنا مع أعياد الحب، حيث حقق في أول أيامه بالسينمات إيرادات بلغت 2.7 مليون دولار، وبحلول اليوم العاشر وصلت الإيرادات اليومية لـ 715 ألف دولار، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

«Titanic» في المركز الثالث بشباك التذاكر

وفي الفترة من 10 إلى 16 فبراير، جاء الفيلم في المركز الثالث في قائمة شباك التذاكر الأمريكي، بينما تصدر الإيرادات فيلم «Magic Mike's Last Dance» محققا 12.5 مليون دولار، وفي المركز الثاني جاء فيلم «Avatar: The Way of Water» بإيرادات 10.9 مليون دولار.

مخرج «Titanic» يكشف سبب اختيار شهر فبراير لطرح الفيلم: احتفاء بالحب والنجاح

وكشف المخرج جيمس كاميرون سبب اختيار عيد الحب وشهر فبراير لطرح الفيلم، بالرغم أن موعد طرح الفيلم كان في شهر ديسمبر، موضحا: «الأمر المنطقي هو طرح الفيلم في عيد الحب ولكننا طرحنا الفيلم في ديسمبر عام 1997 لأسباب تتعلق بالتسويق وشباك التذاكر».

وتابع: «اختارنا فبراير لاحتفال بالحب كما نحتفل بالفيلم ونجاحه، والنسخة الجديدة من الفيلم لا تحتوي أي تغيرات عن النسخة الأصلية فيما يتعلق بالحبكة أو المشاهد، ولكننا استخدما تقنيات أفضل فيلما يتعلق بالصوت والصورة لم تكن موجودة وقت صنع الفيلم».