إصابة 5 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالبحيرة

أصيب، قبل قيل، 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي وأخرى نقل على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي بنطاق مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.

إصابة 5 أشخاص في حادث 3 سيارات

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونقل أمام إدارة قيادة المرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتم نقل 5 مصابين إلى مستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من حسن السيد رضوان، 33 عاما، مقيم بالمحلة الكبرى، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، ومحمد مرغني مرغني، 33 عاما، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وأحمد مرغني مرغني، 32 عاما، مقيم بالمحلة الكبرى، مصاب باشتباه كسر بالفك السفلي وجروح وكدمات متفرقة، وطارق أدهم غازي، 23 عاما، مقيم بأبو المطامير، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية وجروح وكدمات متفرقة، وأحمد سعيد حسني، 33 عاما، مقيم بالمحلة الكبرى، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى.

ونُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.