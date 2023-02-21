رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل لـ40 قتيلا

كتب:

أسماء العيسوي
12:28 م | الثلاثاء 21 فبراير 2023
فيضانات البرازيل

فيضانات البرازيل

أعلنت السلطات البرازيلية، أنّ عدد ضحايا الفيضانات والانهيارت الأرضية التي اجتاحت البرازيل، ارتفع إلى 40 قتيلا، وسط تعوقات بارتفاع الضحايا، وفقا لشبكة «بي بي سي». 

الرئيس البرازيلي تفقد المناطق المتضررة 

وذكرت السلطات، أنّ الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا توجه إلى المناطق المنكوبة في ولاية «ساو باولو» الأكثر تضررا من الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، وتفقد المناطق وتعهّد بإعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن. 

 

توقعات بزيادة هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة 

وتوقع المعهد الوطني للأرصاد الجوية في البرازيل، سقوط مزيد من الأمطار الغزيرة على المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما قال فيليبي أوغوستو، رئيس بلدية «ساو سيباستياو»، إنّ هذه الكوارث الطبيعية أدت إلى انجراف التربة وانهيار المنازل، وألحقت خسائر بشرية ومادية كبيرة بالمدينة، لافتا إلى وجود عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

وتشهد البرازيل، منذ نهاية عطلة الأسبوع، هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق، نجمت عنها فيضانات وانهيارات أرضية تسببت في حدوث دمار واسع في البلاد، مخلفة 40 ضحية حتى الآن، وفقا لوسائل إعلام برازيلية. 

اقرأ المزيد:

«الأرصاد» تكشف حقيقة قدوم فيضانات البرازيل إلى مصر.. أودت بحياة 36 شخصا

فيضانات إيطاليا تجتاح الشوارع والمنازل ومخاوف من حصول موجة تسونامي (فيديو)

الملك تشارلز الثالث يرسل برقية تعازي لضحايا فيضانات نيوزيلندا

إجلاء آلاف الأسر شرق الفلبين بسبب فيضانات وانهيارات أرضية
بقلم أسماء العيسوي