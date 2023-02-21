ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل لـ40 قتيلا

أعلنت السلطات البرازيلية، أنّ عدد ضحايا الفيضانات والانهيارت الأرضية التي اجتاحت البرازيل، ارتفع إلى 40 قتيلا، وسط تعوقات بارتفاع الضحايا، وفقا لشبكة «بي بي سي».

الرئيس البرازيلي تفقد المناطق المتضررة

وذكرت السلطات، أنّ الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا توجه إلى المناطق المنكوبة في ولاية «ساو باولو» الأكثر تضررا من الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، وتفقد المناطق وتعهّد بإعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن.

توقعات بزيادة هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة

وتوقع المعهد الوطني للأرصاد الجوية في البرازيل، سقوط مزيد من الأمطار الغزيرة على المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما قال فيليبي أوغوستو، رئيس بلدية «ساو سيباستياو»، إنّ هذه الكوارث الطبيعية أدت إلى انجراف التربة وانهيار المنازل، وألحقت خسائر بشرية ومادية كبيرة بالمدينة، لافتا إلى وجود عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

وتشهد البرازيل، منذ نهاية عطلة الأسبوع، هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق، نجمت عنها فيضانات وانهيارات أرضية تسببت في حدوث دمار واسع في البلاد، مخلفة 40 ضحية حتى الآن، وفقا لوسائل إعلام برازيلية.