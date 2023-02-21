بوتين: الغرب رفض تقديم ضمانات لروسيا بشأن توسعات «الناتو»

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن «الغرب رفض كل مساعي موسكو للحصول على ضمانات سلمية بشأن توسعات الناتو بالقرب من حدودنا، ولم يترك خيارًا لنا سوى تنفيذ عملية عسكرية».

العالم يشهد تغيرات جذرية خلال المرحلة الراهنة

وخلال كلمته أمام البرلمان الروسي، قال «بوتين» إن العالم يشهد تغيرات جذرية خلال المرحلة الراهنة، مُشددًا على أن روسيا تعمل على حماية مواطنيها في أراضيها التاريخية.

وأضاف: «أهالي إقليم دونباس عانوا من الممارسات المتطرفة، ونشر الكراهية ضدهم»، مُشيرًا إلى أن القتل ودعم الإرهاب كانا من السمات السائدة في الإقليم قبل العملية العسكرية.

وأشار إلى أن روسيا قامت بكل شيء ممكن؛ من أجل حل الازمة مع أوكرانيا بطرق سلمية، لكن لم يكن أمامها أي خيار سوى العمل العسكري.

الغرب نقل أسلحة إلى أوكرانيا قبل إطلاق العملية العسكرية

ولفت الرئيس الروسي إلى مساعدة الغرب المستمرة في تسليح أوكرانيا، إذ أكد أن الغرب نقل أسلحة إلى أوكرانيا قبل إطلاق العملية العسكرية، في فبراير من العام الماضي، مُؤكدًا أنهم سعوا لتقديم أسلحة نووية وبيولوجية للنظام في أوكرانيا.

وتطرق «بوتين»، خلال كلمته إلى مساعي الولايات المتحدة الأمريكية للهيمنة، إذ أشار إلى كونها أكثر دولة تمتلك قواعد عسكرية في العالم، مُؤكدًا أن حلف شمال الأطلسي توسع في نشر قواعد أخرى بالقرب من روسيا.

إنهاء الاتفاقات المشتركة مع موسكو بشكل أحادي

وحول العلاقات مع الغرب، أكد الرئيس الروسي أن بلاده حرصت على إرسال فريق لـ«الناتو»؛ من أجل التحدث عن ضمانات سلمية، إلا أنهم قابلوا ذلك بالرفض، مُشيرًا إلى قيامهم بإنهاء الاتفاقات المشتركة مع موسكو بشكل أحادي.

وتابع: «الغرب يُحاول خداع شعوبه، فهو لم يدعم الدول الفقيرة مثلما قام بدعم أوكرانيا عسكريًا، كما أنه هو من فتح الأبواب للنازية في أوروبا بالماضي، ويحاولون تكرار ذلك الآن».

وواصل هجومه على الدول الغربية، بالإشارة إلى ما تسببت فيه حروبهم من آثار، حيث أكد أن الصراعات العسكرية التي شنها الغرب تحت شعار الديمقراطية، تسببت في تشريد مئات الملايين، مضيفًا «تدفقات المال الغربية للحرب لا تنحسر، والمارد خرج من القمقم».