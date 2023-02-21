وزير التعليم يكرم أوائل الدبلومات الفنية في جميع التخصصات

كرم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم 26 طالبا من أوائل الشهادات الفنية والتكنولوجية المختلفة، خلال فعاليات اليوم الثاني من الملتقى الثاني للمعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي «إيدتوك إجيبت 2023».

شهادات تقدير لأوائل الدبلومات الفنية

وحرص الوزير على تسليم شهادات التقدير في بادرة هي الأولى من نوعها بوزارة التعليم العالي لأوائل الشهادات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية والسياحة والفنادق والتعليم المزدوج وأوائل المدارس التطبيقية التكنولوجية.

منح تدريبية ومكافأت مالية

وحصل المكرمون على منح بأدورات تدريبية وصقل المهارات، كما حصلوا على مكافآة مالية مقدمة من إدارة الملتقى مناصفة مع مشروع قوى عاملة مصر الممول من المعونة الأمريكية.

وتفقد وزير التعليم أجنحة المعرض، الذي يضم عرضا لأنشطة عدد من مؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب والجامعات التكنولوجية.