النمسا تبحث تغليظ العقوبات في جرائم التهديد بأعمال إرهابية

تبحث الحكومة النمساوية برئاسة المستشار الفيدرالي كارل نيهمر، غدًا، الأربعاء، تشديد العقوبات في حالة التهديدات بتنفيذ أعمال إرهابية.

زاديتش: أي تهديد إرهابي يجب أن يعاقب بشدة

وقالت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش، في تصريح، اليوم، الثلاثاء، إن أي تهديد إرهابي يجب أن يعاقب بشدة، مشيرة إلى أن العقوبات الحالية لا تتجاوز السجن لمدة ثلاث سنوات في حالة التهديدات الخطيرة.

ولفتت الوزيرة النمساوية إلى ضرورة إجراء تعديل قانوني لتغليظ العقوبات خاصة المادة 278 من القانون الجنائي، التي تتحدث عن «التهديدات الإرهابية».

وأضافت أن «الإرهابيين يهاجمون قيمنا ومجتمعنا كما أنهم يحاولون نشر الخوف وانعدام الأمن وبث الكراهية، مشيرة إلى أن النمسا لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بأن تنجح هذه التهديدات.

زاديتش: مرتكبو التهديد بأعمال إرهابية سيعاقبون بشدة

وأوضحت الوزيرة أن مرتكبي التهديد بأعمال إرهابية سيعاقبون بشكل أشد في المستقبل، مضيفة أنه في حالة وقوع حوادث الإرهاب سوف نتخذ إجراءات حاسمة سريعًا لا هوادة فيها.