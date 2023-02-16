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أوكرانيا: مقتل وإصابة 19 مدنيا في قصف روسي لمنطقة دونيتسك

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أ ش أ
11:43 ص | الخميس 16 فبراير 2023
العاصمة الأوكرانية كييف

العاصمة الأوكرانية كييف

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، بافلو كيريلينكو، اليوم الخميس، مقتل 6 مدنيين وإصابة 13 آخرين، جراء قصف روسي لدونيتسك، خلال الساعات الـ24 الماضية.

مقتل وإصابة 19 شخصا في دونيتسك

وأضاف «كيريلينكو»: «في 15 فبراير 2023، قتل الروس 6 مدنيين في منطقة دونيتسك، ثلاثة في بوكروفسك واثنين في باخموت وواحد في أفاديفكا، وأصيب 13 آخرين»، حسبما ذكرت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية.

وأشار إلى أنه من المستحيل الآن إحصاء العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

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بقلم أ ش أ